Giovani e associazioni di Alcamo cucinano per le persone in difficoltà

Grande mobilitazione giovanile ad Alcamo per significare un aiuto concreto alle persone in difficoltà in questi tempi davvero difficili.

Mentre in Italia impazzava la corsa al cenone e all’acquisto di regali, i ragazzi alcamesi della Consulta Giovanile Cittadina insieme all’Interact e Rotaract alcamesi hanno letteralmente messo mani a fornelli e pentole e hanno offerto una bellissima serata agli alcamesi ed agli immigrati in difficoltà.

Alla serata hanno dato il loro contributo il presidente Sergio Marrocco affiancato dal vice-presidente Emanuele Cusumano e tutta la Consulta Giovanile.

Il centro Caritas di Alcamo, sito nel centro storico a poca distanza dalla piazza Ciullo, si è illuminato di calore e di gioia solidale. Un particolare aiuto alla realizzazione della serata è stato offerto dai volontari della Parrocchia Sacro Cuore di Gesù.

Il Rotaract e l’Interact club di Alcamo e la Consulta Giovanile hanno …









Leggi la notizia completa