Equipe multispecialistica per delicato intervento a Castelvetrano

Intervento con equipe multispecialistica presso l’ospedale “Vittorio Emanuele II” di Castelvetrano. L’equipe medica guidata dal primario ginecologo Angelo Caradonna ha eseguito un’operazione radicale di laparoisterectomia totale con ovarosalpingectomia bilaterale e linfoadenectomia pelvica su una signora di 51 anni. La paziente – C.M.R., queste le iniziali – era in lista d’attesa per il trapianto renale, in quanto affetta da insufficienza renale cronica ed essendo in menopausa da diversi anni, la comparsa di sanguinamenti vaginali l’hanno indotta a sottoporsi a un controllo ginecologico, con successiva isteroscopia per determinare la causa delle perdite ematiche.

L’asportazione e l’esame di parte del tessuto endometriale ha consentito di diagnosticare un adenocarcinoma; quindi si è reso necessario organizzare l’intervento che ha visto la collaborazione tra le Unità di Ginecologia, Nefrologia e Chirurgia generale. In sala operatoria sono …









Leggi la notizia completa