Daniela Virgilio e le sardine trapanesi: “Le nostre piazze un antidoto alla politica dell’odio”

Le “6000 sardine” adesso sono anche trapanesi. A dispetto di chi si era detto certo dell’insuccesso dell’incontro organizzato lo scorso sabato 4 gennaio, i cittadini del capoluogo hanno risposto tutto sommato bene all’appello e allo slogan “ Trapani non si Lega” e sfidando il freddo, molte “sardine” si sono presentate in Piazza Vittorio dove hanno anche intonato l’inno oramai di riferimento, quel “Bella Ciao” tanto caro agli antifascisti. Referente della piazza organizzata, così come lei stessa si è definita, è Daniela Virgilio, impegnata politicamente da sempre e già candidata a sindaco di Erice nel 2017 con 3 liste civiche contro l’altra Daniela, l’attuale sindaca Toscano. Tra speranze e paure, tra orgoglio e buoni consigli, Daniela Virgilio traccia un pezzo di Storia del Paese e ribadisce il suo impegno sociale al servizio …









