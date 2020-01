Si svolgeranno questo pomeriggio, alle 15:15, al Santuario di Custonaci, i funerali di Giovanni Biondo, il 21enne morto ieri in un incidente sul lavoro, mentre stava potando un albero.

Qui potete leggere l’articolo. Per lo sfortunato giovane non c’è stato nulla da fare, cadendo dalla scala sulla quale si trovava, ha battuto la testa a terra e a nulla sono valsi i tentativi di rianimazione dei sanitari. Sulla vicenda indagano i carabinieri.









