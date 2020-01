Custonaci, dolore e cordoglio per la morte di Giovanni Biondo

Ha sconvolto l’intera comunità di Custonaci la morte del 21enne Giovanni Biondo avvenuta ieri mattina in contrada Scurati mentre stava svolgendo dei lavori giardinaggio (ne abbiamo parlato qui).

Il ragazzo si trovava su una scala appoggiata ad un albero per effettuare dei lavori di potatura quando è caduto al suolo battendo la testa. Purtroppo, all’arrivo dei soccorsi, i sanitari del 118 hanno provato inutilmente a rianimarlo, per il giovane non c’è stato nulla da fare. Giovanni non aveva un lavoro ma si impegnava in piccoli lavori saltuari per guadagnare qualcosa e andare avanti.

Quello di Giovanni è il primo caso di morte sul posto di lavoro in Sicilia dall’inizio del 2020. Sono due le inchieste aperte, una da parte della Procura che sta verificando eventuali responsabilità e l’altra da parte dell’Ispettorato del lavoro che dovrà …









