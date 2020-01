Con i saldi, in Sicilia aumentano le vendite del 10%

Ad una settimana dell’inizio dei saldi invernali, in Sicilia le vendite negli esercizi commerciali, sono aumentate del 10% rispettando le aspettative dei negozianti.

Secondo la presidente della Confcommercio di Palermo, paragonando la prima settimana del 2020 alla prima del 2019 si riscontra un forte incremento delle vendite che fa ben sperare per il futuro.

Continua la presidente – Una tendenza positiva, confermata anche dalla spesa per famiglia di circa 210 euro”.

Nonostante la concorrenza degli acquisti fatti in rete e chi spinge per l’abolizione dei saldi, la stagione degli sconti rimane uno dei momenti più importanti per il commercio.









Leggi la notizia completa