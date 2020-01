Campobello, si dimette l’assessore Accardo. Dal sindaco Castiglione parole di stima e gratitudine

Motivi di carattere personale sono alla base della decisione dell’assessore Valentina Accardo di rassegnare le dimissioni dalla giunta comunale di Campobello di Mazara. La professionista campobellese era titolare delle deleghe ai lavori pubblici e all’urbanistica.

Sulla vicenda interviene oggi il sindaco Giuseppe Castiglione: «Ringrazio di vero cuore l’assessore uscente Valentina Accardo che, sin dall’inizio del mio mandato, è stata sempre al mio fianco, operando con competenza, professionalità e abnegazione e spendendosi quotidianamente nell’interesse esclusivo della collettività campobellese. Sia nel ruolo di consigliere comunale, che continua a ricoprire, sia in quello di assessore all’Urbanistica e ai Lavori Pubblici, carica quest’ultima che ha ricoperto per quasi 2 anni, l’arch. Valentina Accardo ha infatti sempre messo in campo le sue competenze e le sue qualità, apportando un notevole valore in seno a questa Amministrazione …









Leggi la notizia completa