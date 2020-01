Campobello, la compagnia “Arte e Teatro” premiata al Festival di Castelbuono

L’associazione “Arte e Teatro”, lo scorso marzo é andata in scena presso il Teatro Rivoli di Mazara con l’opera teatrale “Sogno di una notte di mezza sbornia”, una commedia ambientata negli anni ’50, con protagonista un’umile famiglia sicula.

Una notte al capo famiglia va in sogno Dante Alighieri, annunciando ad esso dei numeri fortunati, ma quei numeri segnano una triste sorte dello stesso e da quel momento la sua vita cambia.

Lo scorso 28 dicembre l’associazione ha partecipato al Festival del Teatro Dialettale di Castebuono al quale aveva ricevuto 3 nomination.

Migliore Regia: Alba D’Angelo

Migliore attrice protagonista: Rita Gentile

Migliore opera teatrale: premio della critica.

80 le compagnie teatrali presenti provenienti da tutta la Sicilia e pronti a dar lustro alla nobile arte del Teatro dialettale.

In giuria nomi prestigiosi del giornalismo, dello spettacolo e del mondo del teatro e del cinema.

Alba D’Angelo, al suo esordio come regista, ha dichiarato: ” …









