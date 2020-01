Asd Aquarius Nuoto, al via il progetto “Sport di tutti” edizione 2019/20

Un percorso sociale, sportivo ed educativo, un modello di intervento per abbattere le barriere economiche d’accesso allo sport attraverso l’attività sportiva pomeridiana gratuita rivolta ai ragazzi/e dai 5 ai 18 anni.

Per il terzo anno consecutivo l’Associazione sportiva Aquarius Nuoto e Servizi Sociali del Comune di Erice, insieme per dare vita al progetto “Sport di tutti” che sarà attivato presso la piscina comunale di Trapani. Una buona prassi in ambito sportivo che vede la partnership di Enti Pubblici, associazionismo sportivo e la S.p.A Sport e Salute, azienda pubblica italiana che si occupa dello sviluppo dello sport in Italia.

“Il progetto – ribadisce Elena Avellone, Delegata Provinciale del CONI Point di Trapani – avrà lo scopo principale di sviluppare concretamente il principio del diritto allo sport per tutti, supportando le famiglie che, a causa delle difficili …









