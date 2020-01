Asd Accademia Sport Trapani, un successo il “Costa Gaia”

Divertimento, e perché no, qualche successo che non guasta mai, giusto per farsi apprezzare sempre più dal panorama calcistico giovanile. Il bilancio alla 33^ edizione del Trofeo Costa Gaia per l’Accademia Sport Trapani non può che essere positivo, soprattutto perché unica rappresentante della città di Trapani contro società dal grande blasone come Roma, Sampdoria, Genoa e Palermo.

«Abbiamo vinto con la categoria 2011 – afferma soddisfatto il Presidente Francesco Gambicchia – ai rigori contro il Calcio Sicilia. Dopo essere stati in vantaggio 3-0, siamo stati rimontati fino al 4-3, salvo poi riprenderla e spuntarla dagli undici metri». Tutt’altra fortuna per quanto riguarda con i 2012: «Sempre contro il Calcio Sicilia, conducevamo 2-0. 2-2 ma poi i rigori non ci hanno sorriso».A brillare tra i 2012 la promettente Loredana De Simone, capitano, e autrice del temporaneo 2-0









