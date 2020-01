Alfano: “Il reparto di rianimazione resterà a Castelvetrano”

Pubblichiamo di seguito una nota del sindaco di Castelvetrano, Enzo Alfano in riferimento alla questione dell’Ospedale “Vittorio Emanuele II” di Castelvetrano

“Nella giornata di ieri – scrive sui social il primo cittadino – sono stato contattato telefonicamente, presso il mio ufficio di Gabinetto, dall’Assessore regionale alla salute, Ruggero Razza, il quale ha voluto direttamente rassicurarmi sulla questione ospedale.

Come più volte sottolineato da questa amministrazione pentastellata castelvetranese, il parere negativo dato all’atto aziendale dei servizi ospedalieri dell’Asp, durante l’assemblea provinciale dei sindaci dei Comuni che si è tenuta a settembre, ha dato alla fine i suoi frutti.

Un NO SECCO E CONTRARIO ESPRESSO IN 11 PAGINE DI MOTIVAZIONI FORTI E VALIDE, contro un atto che vedeva privato il nostro nosocomio di reparti importanti. Ciò a dimostrazione che la strada intrapresa non era sbagliata, ma giusta e …









