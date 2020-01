5 giornate di recruiting in Sicilia per diventare hostess o steward Ryanair

Ryanair torna in Sicilia per selezionare personale. Tra gennaio e febbraio sono cinque i Cabin Crew Day programmati nelle città di Palermo e Catania da Crewlink, la società che si occupa di reclutare steward ed hostess.

I colloqui si svolgeranno a Palermo il 22 gennaio e il 20 febbraio e a Catania il 5, il 6 e il 26 febbraio. Per partecipare alle selezioni bisogna avere compiuto 18 anni e avere un’altezza minima di 1,57 metri e massima di 1,88 metri. Parlare fluentemente la lingua inglese è una condizione necessaria come anche avere una buona forma fisica, buone capacità visive e natatorie. Ammesso anche l’uso di lenti a contatto.

Gli aspiranti assistenti di volo sosterranno un colloquio orale e un test scritto di lingua inglese direttamente con i responsabili delle Risorse Umane di Ryanair.

I candidati che saranno selezionati parteciperanno a un corso di formazione della durata di 6 settimane al termine …









