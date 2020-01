Vittima sul lavoro a Custonaci, il cordoglio dell’Amministrazione e dei sindacati

Il sindaco Giuseppe Morfino e l’Amministrazione comunale di Custonaci, esprimono profondo cordoglio per la tragica e prematura scomparsa del giovane concittadino Giovanni Biondo, vittima, stamani, di un incidente sul lavoro. A loro si uniscono anche i sindacati Flai e Cgil.

“Alla famiglia Biondo – dice il sindaco Morfino – esprimiamo vicinanza da parte di tutta l’Amministrazione comunale. Perdere la vita sul lavoro è inaccettabile. Questo grave incidente impone, ancora una volta, una riflessione sulle condizioni di vita dei nostri giovani che, in assenza di un lavoro, svolgono attività lavorativa occasionale con tutto ciò che ne consegue. Siamo sconvolti per questo tragico incidente che colpisce la famiglia Biondo e l’intera comunità di Custonaci”.

"Questo nuovo anno si apre con l'ennesima tragedia avvenuta sul lavoro che colpisce un lavoratore di soli 21 anni, che probabilmente stava svolgendo attivit&









