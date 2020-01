Con ordinanza della dirigente della Polizia Municipale, Michela Cupini, da domani e fino al 24 gennaio, viene disposta l’interdizione al traffico pedonale, veicolare e dei mezzi pesanti sulla via Vita nel tratto compreso fra l’incrocio con via Trapani e la rotatoria di via Zara. Il provvedimento è stato adottato per consentire i lavori di realizzazione della condotta fognaria. Saranno le imprese incaricate dei lavori a porre la relativa segnaletica con opportuno preavviso.L’articolo Via Vita: stop al transito veicolare per lavori alle fognature proviene da Itaca Notizie.









