Vento, paura su un volo per Ryanair in Sicilia. Turbolenze e panico a bordo

Paura un volo Ryanair partito dall’aeroporto di Trieste e diretto a Catania. Le cappelliere del Boeing 737/800, a causa del forte vento e delle turbolenze d’aria, nelle fasi di sorvolo che hanno preceduto l’atterraggio nello scalo catanese, si sono aperte e i bagagli sono caduti lungo i corridoi. Fortunatamente non ci sono stati feriti.

In aerostazione, come prevede la procedura, sono scattati i piani di emergenza.

Sempre a causa del forte vento, sono stati dirottati alcuni volida Catania a Palermo e Trapani.









