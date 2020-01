Trapani, l’incidente mortale sulla A29 a Fulgatore. Prime immagini

Ecco una foto scattata sul luogo dell’incidente mortale oggi, a Fulgatore, frazione di Trapani, sull’autostrada A29. Cliccando qui tutte le informazioni.

Un malore, ovvero un colpo di sonno, le ipotesi che hanno determinato la tragedia. Traffico a rilento sulla A-29 per consentire ai poliziotti di ricostruire la dinamica di quanto accaduto. E a tenere in apprensione sono le condizioni della donna, giunta al pronto soccorso del Sant’Antonio Abate in codice rosso.

Dai rilevamenti eseguiti dalla Polstrada è da escludere il coinvolgimento di un altro mezzo. Si è trattato di un incidente autonomo. La vittima ha perso il controllo della Toyota. A dare l’allarme è stato un automobilista di passaggio.











