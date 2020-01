Tragedia a Custonaci: muore a venti anni mentre sta potando un albero

Stava eseguendo lavori di potatura per conto di una donna di Custonaci. mentre stava lavorando, però, è rimasto vittima di un infortunio. Tragedia, questa mattina, nella frazione di Cornino.

Un giovane di 20 anni è morto dopo essere precipitato da una scala sulla quale era salito per tagliare i rami di un albero. Un volo di circa tre metri che non gli ha dato scampo, anche perchè è rimasto incastrato tra i rami dell’albero, spezzandosi l’osso del collo.

Quando sono giunti i sanitari del 118 per il giovane ormai non c’era più niente da fare. la dinamica dell’incidente è al vaglio dei carabinieri.









