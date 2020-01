Sicilia, la Parmalat continua ad investire sull’Isola

A Catania inugurato lo stabilimento della società di groupe Lactalis, alla presenza, tra gli altri, del sindaco Salvo Pogliese e dell’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza.

“La Sicilia ha una rilevanza strategica importante per noi e noi siamo importanti per l’Isola – ha affermato Giovanni Pomella, general manager di Parmalat in Italia -: dal 2011 a oggi, abbiamo aumentato di oltre un terzo i volumi di raccolta di materia prima, incrementando così le produzioni con latte siciliano”.

“È poi importante sottolineare – ha aggiunto Pomella – che non soltanto tutto il latte lavorato viene raccolto in Sicilia, ma che tutti i dipendenti sono siciliani. Nei nostri siti di Catania e Ragusa lavorano circa 130 dipendenti diretti che arrivano a circa 7.000 considerando l’indotto generato sull’Isola”.

I lavori, finalizzati a innovare gli impianti e incrementare l’efficienza, sono …









Leggi la notizia completa