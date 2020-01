Sicilia, gli autotrasportatori siciliani incrociano le braccia contro il caro traghetti

Gli autotrasportatori siciliani incrociano le braccia contro il caro traghetti. La consegna delle merci verrà garantita solo dai camion che si muovono sul territorio siciliano. Si fermano invece i tir che arrivano in Sicilia dai vari porti italiani. E non ci saranno partenze dalla Sicilia. La protesta sta vuole bloccare la consegna dei rifornimenti ai supermercati isolani e la partenza della merce fresca diretta nelle grandi piazze di tutta Italia.

Tra le sigle che partecipano alla protesta Aitras, una delle sigle autonome storiche degli autotrasportatori siciliani. Insieme a questa protesteranno l’Aias e Trasporto Unito.

Sia da Palermo che da Roma erano arrivati segnali speranza per gli autotrasportatori. Il vice ministro per le Infrastrutture, Giancarlo Cancelleri, aveva annunciato un vertice a Roma ma le tre organizzazioni non hanno ricevuto nulla. Nello Musumeci, invece, ha lanciato un appello agli autotrasportatori per fermare la protesta, dicendo che la& …









