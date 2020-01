Scrive Vito, sull’aumento del prezzo dei biglietti ferroviari Trapani – Marsala

“E’ aumentato il biglietto per la tratta ferroviaria Trapani-Marsala tra l’indifferenza e il silenzio tombale”.

Lo segnala Vito, un lettore che scrive del proprio disappunto per l’aumento del 10% del biglietto del treno senza alcuna comunicazione.

Il 24 dicembre ho fatto il biglietto ferroviario per la tratta “Marsala-Trapani pagando 3,80 euro a persona. Il 3 gennaio 2020 ho fatto il biglietto ferroviario per la tratta Trapani – Marsala pagando 4,20 euro a persona. Con mio stupore e tra l’indifferenza e il silenzio totale (Tombale) ho così scoperto che il prezzo del biglietto ha avuto un aumento del 10%”.









