Sangue sull’A29, auto si schianta contro muretto: muore 73enne, moglie in gravi condizioni

TRAPANI, 07 – GEN – Ancora sangue lungo le strade siciliane. L’ultimo incidente, in ordine di tempo, si è verificato intorno alle ore 14 sull’autostrada A29 direzione Trapani, all’altezza di Fulgatore. A perdere la vita, in questo caso, è stato il 73enne Giuseppe Brignone, originario di Pantelleria.

Si trova ricoverata in gravissime condizioni all’ospedale Sant’Antonio Abate, invece, la moglie G.F., presente a bordo con il marito al momento dell’impatto.

Secondo la ricostruzione dell’accaduto, la Toyota Yaris condotta dall’uomo si sarebbe improvvisamente schiantata contro un muretto. All’origine dell’incidente, probabilmente, la perdita di controllo del mezzo da parte del guidatore.

Per estrarre la vittima e la sopravvissuta dall’auto è stato necessario l’intervento dei vigili …









