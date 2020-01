Salemi. Ritarda la convenzione col Bonino Pulejo e il personale lavora senza contratto

Stato di disagio per il personale del Bonino Pulejo in servizio presso la sede Spoke dell’Ospedale Vittorio Emanuele di Salemi.

Dal primo di questo mese, in esecuzione della delibera 1595 del 22 dicembre 2019, per i 2 medici, i 3 infermieri, i 9 fisioterapisti, le 3 Logopediste, i 2 Terapisti Occupazionali e i 10 OSS e’ prevista la proroga di assunzione fino al 30 giugno prossimo.

Per altri sei mesi, cioè. Storie di ordinaria precarietà, si direbbe.

Ma alla consueta precarietà in salsa siciliana non c’e’ mai un limite.

Già. Perché il personale di cui stiamo parlando, perennemente sotto la spada di Damocle della scadenza annuale (e cha da ora si riduce in semestrale), dal primo di questo mese di gennaio va a lavorare in assenza anche di un contratto firmato.

Occorre continuare a garantire il servizio, viene detto loro, sia pure informalmente.

Viene anche aggiunto che il termine …









