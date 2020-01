Mazara: violazioni ambientali, multato l’amministratore unico di una cantina vinicola

L’amministratore unico di una cantina vinicola mazarese è stata multato in seguito a un controllo effettuato dalla Compagnia dei Carabinieri di Mazara del Vallo. Si tratta di una contravvenzione pari a 30.000 €, sulla base di quanto prevista dal Testo unico delle norme sull’ambiente. Nel caso in questione, i militari hanno riscontrato l’immissione nella rete fognaria di reflui industriali con parametri superiori rispetto a quelli previsti dalla legge.

Il provvedimento rientra nell’ambito dell’attiva di controllo e monitoraggio connessa alla sostenibilità ambientale delle tecnologie di varie aziende ubicate nel territorio di Mazara del Vallo iniziata dall’Arma dei Carabinieri nella parte finale dell’anno appena trascorso. In quest’ottica sono stati molteplici gli accessi dei militari della Compagnia Carabinieri di Mazara del Vallo in collaborazione con i Carabinieri del Centro Anticrimine Natura di Palermo che hanno interessato diversi …









