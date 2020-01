Mazara, Ambiente, Controlli dei Carabinieri. Multa di 30000 Euro a Cantina vinicola

Si è da poco conclusa l’attiva di controllo e monitoraggio connessa alla sostenibilità ambientale delle tecnologie di varie aziende ubicate nel territorio di Mazara del Vallo iniziata dall’Arma dei Carabinieri nella parte finale dell’anno appena trascorso. Sono stati molteplici gli accessi dei militari della Compagnia Carabinieri di Mazara del Vallo in collaborazione con i Carabinieri del Centro Anticrimine Natura di Palermo che hanno interessato diversi esercizi commerciali e cantine vinicole del territorio.

In particolare, i militari hanno effettuato diverse campionature delle acque reflue industriali a seguito di prelievi effettuati presso le varie strutture oggetto di controllo. I campioni raccolti sono stati oggetto di esami di laboratorio e, in un caso, è stata accertata l’immissione nella reta fognaria di reflui industriali con parametri superiori rispetto a quelli previsti dalla legge. Per tale motivo, nei confronti di un amministratore unico di una cantina …









