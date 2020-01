E’ ridotta ad una discarica l’area archeologica di San Girolamo, nel centro storico di Marsala.

Elio Piazza denuncia ancora una volta lo stato di degrado della zona. I pannelli che dovrebbero fornire informazioni turistiche e sulla storia del luogo sono disastrati. Le balaustre e i vetri di recinzione sono distrutti con delle lastre in legno compensato che non danno certamente decoro alla piazza e non sono gradevoli alla vista dei visitatori. Un salottino nel centro della città, era una volta.









