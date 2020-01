Lotteria Italia i biglietti vincenti. Il primo premio a Torino, tante vincite di seconda e terza categoria in Sicilia

Come da consuetudine quarantennale la sera del 6 gennaio vengono estratti i biglietti vincenti della Lotteria Italia che, è da sempre abbinata a un programma televisivo della Rai: “I Soliti Ignoti – Il ritorno”, condotto da Amadeus e in onda su Rai 1. Seppur non con l’entusiasmo di prima, la Lotteria Italia conserva il suo fascino per milioni di italiani sui 12 milioni di tagliandi stampati, infatti, quest’anno sono stati venduti circa 6,7 milioni di biglietti con una raccolta prossima ai 34 milioni di euro e sono stati distribuiti premi giornalieri per 750.000 euro, comunicati nel corso della trasmissione televisiva “Soliti Ignoti -Il Ritorno” ecco l’elenco completo dei vincitori:

1° Premio € 5.000.000: tagliando O 005538 venduto a Torino.

2° Premio € 2.500.000: tagliando P 463112 venduto a Gonars (UD).

3° Premio € 1.500.000: tagliando N 121940 venduto a Roma.

4° Premio € 1.000.000: tagliando C 127922 venduto a Lucca.

5° Premio € 500.000: tagliando …









