Lotteria Italia, ecco i biglietti vincenti in Sicilia

Grande festa a Torino, dove è stato venduto il biglietto più fortunato della Lotteria Italia. Il primo premio da 5 milioni di euro della Lotteria Italia di quest’anno è andato al capoluogo piemontese grazie al tagliando serie O numero 005538.

Quasi a bocca asciutta invece la Sicilia che deve accontentarsi solo di otto premi di Terza Categoria da 20mila euro ciascuno. Ecco quali sono i biglietti estratti:

A 071348 PALERMO

F 495040 PALERMO

F 064531 ACIREALE (Catania)

F 152242 CATANIA

E 464056 PALERMO

N 050334 PALERMO

Q 207348 CEFALU’

I 332806 SPERLINGA

QLa principale novità di questa edizione della Lotteria Italia, che passerà comunque alla storia come la più “povera” in termini di vendita di biglietti (appena 6,7 milioni, mai così in basso negli oltre 60 anni del gioco), è stata l’assegnazione di 20 premi da 100 mila euro e non più 50 da 50 mila. E’ stato il Lazio la Regione più fortunata. Cinque premi da 100 mila …









