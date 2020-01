Lotteria della Pro Loco Selinunte. Ecco i biglietti vincenti

Per il terzo anno consecutivo la Pro Loco Selinunte, presieduta da Pier Vincenzo Filardo, ha organizzato una lotteria, regolarmente autorizzata dal Ministero delle Finanze e che è stata utile per raccogliere fondi per l’allestimento delle manifestazioni natalizie , promosse dalla stessa associazione. Ieri sera, in occasione dell’evento conclusivo si è tenuta l’estrazione dei biglietti vincenti che riportiamo di seguito con i relativi premi che andranno ai fortunati vincitori:



XA3361 – SMART TV 49″

XA1099 – PlayStation 4

XA0568 – 100 litri di carburante

XA1303 – Buono Spesa 100€









