La lunga scia di sangue in Sicilia. Ieri sera altro incidente mortale

Altro incidente mortale in Sicilia. Si tratta di una lunga scia di sangue sulle strade dell’Isola, che sembra non volersi interrompere.

na vittima e un ferito in un incidente sulla statale 115 fra Modica e Ispica. A morire una donna di 44 anni, ucraina, Ivantes Yuliya, residente a Modica. Ferito l’uomo alla guida, un quarantunenne cittadino lituano residente a Lentini.

Per cause ancora da accertare, intorno alle 22 e 20, l’auto, una Bmw serie 3, è finita fuori strada all’altezza di contrada Beneventano, nei pressi della curva dove c’è la stele dedicata al pilota Gigi Olivari.

La vettura ha sfondato il muro che delimita la carreggiata. Sul posto i soccorsi hanno constatato che per la donna non c’era nulla da fare. L’uomo invece è stato portato all’Ospedale Maggiore di Modica. Dove è ricoverato in prognosi riservata.

Neanche 48 ore prima, sulla ss 194 Modica-Pozzallo, c’era stato un altro incidente con 8 feriti e 4 vetture coinvolte.

