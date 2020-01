Incidente sulla A29: morto un uomo

Tragedia sulla A29, nel tratto tra Dattilo e Fulgatore. Di un morto e un ferito grave il bilancio a seguito di un incidente lungo l’autostrada: a perdere la vita un anziano, il quale si trovava alla guida di una Toyota Yaris e che avrebbe perso il controllo del mezzo. La corsa si è interrotta sul guard rail: per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Gravi invece le condizioni della moglie, trasportata d’urgenza presso il Sant’Antonio Abate. Entrambi sono rimasti incastrati tra le lamiere e per estrarli è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco. Sul posto la Polizia stradale. A dare l’allarme una pattuglia dei Carabinieri. L’episodio si è verificato attorno alle 13. Traffico a rilento









