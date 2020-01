Incidente mortale sulla A29, a Fulgatore. Perde la vita un trapanese, gravissima la moglie

Incidente mortale, oggi, sull’autostrada A-29 Trapani-Palermo.

Un’auto, una Toyota Yaris, per cause in corso di accertamento, mentre procedeva verso il capoluogo, si è schiantata contro mil guard rail.

A perdere la vita il conducente, G.B. di 63 anni, trapanese.

In gravissime condizioni la moglie: G.F. di 76 anni che è stata trasportata in ospedale.

La tragedia si è verificata subito dopo lo svincolo per Fulgatore.

La dinamica è al vaglio della polizia stradale.

Marito e moglie sono rimasti intrappolati tra le lamiere della vettura. Per estrarli è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Per l’uomo ormai non c’era più niente fare.

Dai rilevamenti eseguiti dalla Polstrada è da escludere il coinvolgimento di un altro mezzo. Si è trattato di un incidente autonomo. La vittima ha perso il controllo della Toyota. A dare l’allarme è stato un automobilista di passaggio.

Un malore, ovvero un colpo di sonno …









