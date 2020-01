Incidente mortale su A29, perde la vita un 73enne

Un grave incidente si è verificato oggi, verso le ore 13, sull’autostrada A29, diramazione per Trapani, nel tratto compreso tra gli svincoli di Fulgatore e Dattilo. A perdere la vita è stato un uomo di 73 anni di Pantelleria, Giuseppe Brignone. L’uomo era alla guida di una Toyota Yaris e, a fianco a lui, c’era la moglie G.F., 76 anni, rimasta ferita e in prognosi riservata presso l’ospedale “Sant’Antonio Abate” di Trapani.

A far scattare l’allarme, è stata una pattuglia dei carabinieri di passaggio. Sul posto sono intervenuti la Polizia Stradale e i Vigili del Fuoco che hanno lavorato per estrarre dalle lamiere dell’auto la moglie e lo stesso conduttore oramai deceduto. Da una prima ricostruzione della dinamica, l’incidente pare sia avvenuto autonomamente: la vittima avrebbe perso il controllo dell’auto.

