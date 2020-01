Il Cous Cous trapanese protagonista su “Food Advisor”

Trapani e il suo Cous Cous protagonisti questa sera all’interno di Food Advisor, programma culinario condotto dal cuoco Simone Rugiati. La puntata, registrata circa un mese e mezzo fa in città, verterà su uno dei piatti tipici della cucina trapanese, il Cous Cous appunto. Quattro i ristoranti della città che proporranno la propria versione del piatto di origine africana, al termine del quale solo uno di questi potrà godere del buono da 500 euro da spendere per il proprio locale: si tratta di “Tentazioni di gusto”, “Serisso 47”, “Cantina Siciliana” e “Taverna Paradiso”. Chi vincerà? L’appuntamento è per questa sera alle 22 sul canale 33 del digitale terrestre, Food Network.









Leggi la notizia completa