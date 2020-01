Ferrovie, Asp, Comuni. Tanti concorsi anche per chi ha solo la licenza media

Ci sono diversi concorsi, in tutta Italia, per posti di lavori a tempo determinato e indeterminato negli enti pubblici. Dai dirigenti tecnici, agli operatori, ai medici. Concorsi, che scadono a breve, ai quali è possibile partecipare anche con soltanto la licenza media. Ecco una selezione.

DIRIGENTE MEDICOL’ASP di Enna ha indetto un Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di 78 posti di dirigente medico di varie discipline:

17 posti Dirigente Medico di Anestesia e Rianimazione;

18 posti Dirigente Medico di Medicina e Chirurgia di Accettazione ed Urgenza;

7 posti Dirigente Medico di Cardiologia;

10 posti Dirigente Medico di Radiodiagnostica;

10 posti Dirigente Medico di Ginecologia ed Ostetricia;

10 posti Dirigente Medico di Ortopedia e Traumatologia;

2 posti Dirigente Medico di Anatomia Patologica;

4 posti Dirigente Medico di Patologia Clinica. ​

La Commissione dispone complessivamente di 100 punti cost ripartiti:

20 punti per i titoli

80 punti per le prove d’esame

I punti per la prova d’esame sono così ripartiti:​

30 …









