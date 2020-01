Elezioni a Marsala, Diego Maggio: “Sempre più pronto a metterci la faccia”

Sono in molti e da più parti a chiedersi se, archiviate le feste e deglutiti gli ultimi bocconi di panettone, sarà gennaio il mese decisivo per delineare il futuro di Marsala.

Quali i candidati a Sindaco?

Riguardo a me, è bene intanto si sappia quanto io sia lontano dalle ricostruzioni (spesso fantasiose) della stampa locale. E soprattutto assicurare e rassicurare tutti sul fatto che non mi lascerò angosciare dal toto-nomi.

Credo molto, invece, nella esigenza che – come sostengo da anni e, più recentemente, da almeno quattordici mesi – questa nostra città abbia un governo di “numeri uno”, di una intera squadra che sia in grado di dialogare con le forze politiche regionali e nazionali. In mancanza di ciò, amministrare potrebbe risultare relativamente facile. Governare, molto meno. Per uscire da questa malattia della “mediocrazia” non basta un (pur buono) medico generico, …









