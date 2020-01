E’ di Pantelleria la vittima dell’incidente mortale di Fulgatore.

La vittima si chiamava Giuseppe Brignone, classe 1946 di Pantelleria; la moglie Giuseppa Filingeri classe 1943 di Trapani.

Viaggiava in compagnia della moglie a bordo della sua Toyota Yaris, quando, per ragioni che sono in corso di accertamenti da parte della Polizia Stradale, ha perso il controllo del mezzo andando ad impattare contro un muretto. Uno schianto violento che non gli ha lasciato scampo.

Giornata nera nelle strade siciliane. Ci sono stati quattro morti in poche ore. Massimiliano Gurrieri, 41 anni, è deceduto sulla ss 385 Catania-Caltagirone. Era alla guida della sua auto che è uscita di strada nel territorio di Augusta. Due persone, Simone Pipitò, 40 anni, palermitano e Serafino Colucci di 69 anni di San Biagio Platani (Ag), sono morte invece in un incidente sulla Palermo-Agrigento vicino allo svincolo di Villabate; erano alla guida di due auto, una Fiat Idea …









