Dalla Tunisa a Pantelleria con il windsurf. Campione o truffa?

E’ stata un’impresa sportiva o una truffa? Di certo ha dell’incredibile l’avventura di Hamza Elawras, il ragazzo tunisino che è arrivato a Pantelleria, dalla Tunisia, in windsurf.

A Pantelleria il giovane è arrivato felice, sorride ed esulta nel video che ha postato su Facebook. La vela, una bandana in testa e la maglietta con la bandiera tunisina.

Ora però si trova al centro di accoglienza per minori stranieri di Trapani, e tutti lo guardano incuriositi. Perchè in effetti, quella di questo ragazzo, sarebbe un’impresa unica. Circa 70 chilometri in mare aperto, con il windsurf, per arrivare in Italia partendo da Kelibia. 70 chilometri percorsi il giorno di capodanno, con un mare neanche tanto tranquillo. Sarebbe un’impresa unica, perchè c’è chi ritiene che possa essere una sorta di truffa. Che qualcuno, con un’imbarcazione, lo abbia accompagnato fino ad un certo punto, e poi il ragazzo abbia proseguito da …









