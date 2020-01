Catania, novantenne uccide la moglie a bastonate

Un anziano di 90 anni ha ucciso la moglie a bastonate a Catania. Una lite, per futili motivi, sfociata in omicidio. La vittima è Concetta Di Pasquale, di 79 anni, colpita ripetutamente a bastonate dal marito, Salvatore Plumari, novantenne, lo scorso 3 gennaio.

La donna è morta due giorni dopo al Policlinico di Catania. Entrambi sono originari di Regalbut, in provincia di Enna, ma da tempo residenti a Catania. I Carabinieri che si stanno occupando del caso hanno appreso che la lite tra moglie e marito sarebbe scoppiata per futili motivi, poi lui ha preso un bastone e l’ha colpita diverse volte. L’uomo era stato arrestato e poi rilasciato affidandolo ad una struttura riabilitativa. Con la morte della donna la posizione si è aggravata, però, e per il 90enne c’è l’accusa di omicidio volontario.









Leggi la notizia completa