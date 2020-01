Stava eseguendo lavori di potatura e per questo motivo è salito su un albero a Custonaci. Mentre stava lavorando, però, è precipitato e a quanto pare si è impigliato tra i grossi rami riportando una ferita mortale.

Il tragico evento è accaduto Tragedia questa mattina, nella frazione di Cornino. Il giovane di circa 20 anni, è morto dopo essere precipitato da una scala sulla quale era salito per tagliare i rami di un albero. Il volo è stato di alcuni metri. Sul posto sono arrivati i mezzi del 118, ma ai sanitari non è rimasto altro che constatare che il giovane era deceduto.

La dinamica dell’incidente è attualmente al vaglio dei carabinieri.

L'articolo Cade da un albero e muore, è accaduto a Custonaci proviene da Itaca Notizie.









