Basket, la 2B Control Trapani vince il derby siciliano contro l’Orlandina per 47-77

Netta vittoria esterna per la 2B Control Trapani che vince il derby siciliano contro l’Orlandina Basket per 47-77.

Una gara mai in discussione e vinta con merito dai granata. Eccezionale l’approccio degli uomini di coach Daniele Parente dopo l’intervallo lungo: Trapani si trovava avanti di dieci lunghezze e nel terzo quarto, con un parziale di 16-3, ha ampliato il proprio fino ad arrivare a 23 punti di vantaggio. Una vittoria del collettivo con tutti i dieci giocatori della Pallacanestro Trapani a segno.

La gara: il primo canestro è di Spizzichini con Capo d’Orlando che risponde con un gioco da tre punti di Mobio, Corbett mette a segno 7 punti consecutivamente e coach Sodini è costretto al time-out (6’ 5-11). Va referto Renzi, ma i biancoblu non demordono con Johnson. Alla tripla di Corbett rispondono ancora Johnson e Laganà. Il primo quarto termina sul …









Leggi la notizia completa