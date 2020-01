Disagi oggi pomeriggio a Castelvetrano. Un’auto in transito ha lasciato lungo il suo percorso una lunga scia di olio nel centro storico. A causa del manto scivoloso una donna in motorino è scivolata in Via Vittorio Emanuele II, fortunatamente senza gravi conseguenze. Seguendo la scia dell’olio, gli agenti della Municipale hanno raggiunto l’auto con il guasto, una Renault Scenic, nei pressi della via Canonico Vivona e sanzionato la donna che era alla guida del mezzo.

E’ stato necessario interrompere il transito veicolare lungo un tratto della Via Vittorio Emanuele II per consentire ad una ditta specializzata di ripristinare le condizioni di sicurezza della strada.

Le auto in transito sono state costrette a cambiare direzione in corrispondenza di Piazza Giacomo Matteotti.

L'articolo Auto perde olio, strade chiuse e disagi a Castelvetrano sembra essere il primo su Castelvetrano Selinunte // Giornale online.









