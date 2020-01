Trapani, la movida in centro. DB: “Non cambia mai nulla. Siamo con i residenti”

Sabato notte attorno le ore 1.30 i residenti del Centro Storico di Trapani, nella “zona franca”, come ribattezzato dagli stessi, hanno dovuto chiedere l’intervento delle Forze dell’Ordine per far abbassare la musica proveniente dai locali della cosidetta “movida”.

Lo segnala il circolo di Diventerà Bellissima di Trapani-Erice. “Oltre a questo, diverse foto testimoniano il parcheggio selvaggio in zona ZTL. Siamo a Gennaio 2020 e non si hanno notizie delle telecamere di videosorveglianza che l’amministrazione Tranchida aveva annunciato di installare e attivare al massimo entro dicembre 2019. È chiaro le telecamere risolverebbero e dimostrerebbero diverse problematiche che da anni insistono in questa parte del centro storico a partire dalle violazioni della Ztl e da parcheggi selvaggi. Ma ad oggi non è cambiato nulla!”.

Cosi gli iscritti a Diventerà Bellissima Trapani Erice.

“Il nostro centro storico è sempre più deprimente. Nel periodo natalizio solo qualche trapanese si vedeva in giro per …









Leggi la notizia completa