Trapani, aggredisce l’ex moglie. Un uomo fermato dalla polizia

Separati continuano a vivere sotto lo stesso tetto. Una convivenza difficile segnata da liti e tensione.

E questa mattina l’ennesimo diverbio tra gli ex coniugi è culminato in aggressione. È accaduto a Trapani in un appartamento di via Spalti dove abita una famiglia tunisina. Le urla hanno attirato l’attenzione dei vicini di casa che hanno chiamato la polizia. Immediatamente sono giunte due pattuglie della Squadra volante

L’uomo è stato condotto in questura. La sua posizione ora è al vaglio degli investigatori. Rischia la denuncia per il reato di maltrattamenti.









Leggi la notizia completa