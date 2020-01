Sulla via della Lana e della Seta a 70 anni: Vienna Cammarota si scalda per la Cina [2 Video]

E’ partita per raccontare, vedere, narrare, incontrare. E’ davvero instancabile. Vienna Cammarota, anni 70, a piedi ora da Bologna a Prato, 132 km per raccontare la via della Seta italiana.

Ad Aprile sarà la prima donna al mondo ad iniziare il cammino da Venezia a Pechino che durerà più di 3 anni.

E c’è già qualcuno che la vorrebbe in cammino lungo tutte le coste del Mediterraneo.

Cammarota: “Il cammino è meditazione, riflessione e dunque pace. Non so se riuscirò a fare anche il Mediterraneo. Ora voglio raccontare la via della Seta che un tempo legava Bologna a Prato. Ho iniziato e in queste ore sto raggiungendo il paesino del pittore Morandi dove arriverò nella serata di oggi. A fine Aprile inizierò Venezia – Pechino, a piedi”.

Iniziata la nuova impresa all’età di 70 anni .

CAMMINO DELLA LANA









