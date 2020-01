Sicilia, pauroso incidente stradale: otto feriti

Pauroso incidente stradale in Sicilia sulla SS195 Modica-Pozzallo dove sono rimaste ferite 8 persone (tra cui una bambina di 10 anni, tre donne e quattro uomini) in un sinistro che ha coinvolto 4 auto. Ancora da accertare l’esatta dinamica dello scontro.

I feriti sono residenti a Modica, Pozzallo, Scicli e Santa Croce, mentre altri 2 sono originari di Battipaglia. Sul posto i medici del 118 e le forze dell’ordine.

Coinvolte un’Audi sulla quale viaggiavano tre persone, uno sciclitano S.D., di 24 anni, una modicana di 20, C.A., e una bambina C.C. di 10 anni, una Micra con a bordo un 63enne di Pozzallo, V.S., e una 56enne ,M.M., di Santa Croce Camerina, una Golf alla cui guida c’era S.M., 32 anni, di Modica, e un’altra Audi con a bordo due persone di Battipaglia di 39 e 32 anni, F.A. e O.L.. Hanno …









Leggi la notizia completa