Scrive Roald Vento, sulle elezioni a Marsala e l’andare oltre i buoni propositi

Marsala, Medaglia d’Oro al Valore Civile, merita di più che generici impegni di buon governo. Merita di più, molto di più … e non solo faraoniche promesse riconducibili ad elezioni amministrative che comunque vedono già schierati molti bei nomi del panorama politico, culturale e imprenditoriale della Città da cui partì l’Unità d’Italia.

A dire il vero, quello che sto scrivendo non vale solo per questa splendida cittadina, ma per tutte le altre della nostra provincia in cui si avverte il bisogno di una sana e competente gestione della cosa pubblica, per aiutarle ad uscire dal degrado politico, economico e programmatico in cui versano … e ciò ben al di là della genuina passione che ogni primo cittadino ha sin qui messo in campo.

Considerata la quasi scomparsa dei partiti tradizionali e delle relative ideologie …









