Ricorre oggi il 40° anniversario dell’omicidio di Piersanti Mattarella

Sono trascorsi 40 anni dal giorno in cui una mano, rimasta ancora ignota, fece fuoco a Palermo uccidendo l’allora presidente delle Regione Sicilia Piersanti Mattarella. Ieri e oggi giornate di commosso ricordo.



Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella come è noto fratello dello scomparso, ha reso omaggio alla tomba recandosi nel cimitero di Castellammare del Golfo dove è originaria la famiglia Mattarella e dove Piersanti è sepolto, accompagnato dai tre figli, Bernardo Giorgio, Laura e Francesco, e dai due figli di Piersanti, Bernardo e Maria.

All’ Assemblea regionale siciliana alle 11, si iniziata una seduta solenne alla presenza del Capo dello Stato Sergio Mattarella. Alle 9, in via Libertà sul luogo dell’omicidio, sono state deposte corone di fiori da parte delle autorità. Alle 9.30 il sindaco di Palermo Leoluca Orlando, con una cerimonia, ha attribuito al Giardino Inglese il toponimo «Parco Piersanti …









