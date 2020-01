Oggi il 40° anniversario della morte di Piersanti Mattarella. Il ricordo e le iniziative

Sono passati 40 anni dal giorno dell’Epifania del 1980 in cui una mano ancora oggi rimasta sconosciuta crivellò di colpi, in via Libertà a Palermo, la Fiat 132 del presidente della Regione Siciliana Piersanti Mattarella, rimasto ucciso davanti alla moglie Irma Chiazzese e ai suoi due bambini Bernardo e Maria, mentre stavano andando a messa.

Piersanti Mattarella – E’ nato a Castellammare del Golfo il 24 maggio 1935. Secondogenito di Bernardo, fratello maggiore di Sergio, 12º Presidente della Repubblica Italiana. Studia Roma al San Leone Magno, dei Fratelli maristi. Dopo l’attività nell’Azione Cattolica, si dedica alla carriera politica nella Democrazia Cristiana molto vicino alla corrente politica di Aldo Moro. Diventa assistente ordinario di diritto privato all’Università di Palermo. Durante le elezioni regionali del 1967 è stato eletto deputato all’Assemblea regionale siciliana, nel collegio di Palermo con più di trentaquattromila preferenze. …









