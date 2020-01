Un incidente è avvenuto ieri pomeriggio in via Salemi. A scontrarsi una Audi A3 e una Lancia Ypsilon guidate da due giovani che, fortunatamente, non hanno riportato conseguenze fisiche.

Lo scontro è avvenuto nei pressi dell’ex Eurofish, mentre le due auto procedevano con senso di marcia opposto. Sul posto, per i rilievi, sono intervenuti i vigili urbani di Marsala.











Leggi la notizia completa