Marsala, il malcostume dei parcheggi per disabili occupati

Posti riservati ai disabili occupati da automobilisti che non ne hanno il diritto. E’ purtroppo quello che succede spesso a Marsala soprattutto in centro storico, come ci segnala una lettrice di Tp24.

Nella via Fici, dove sono a disposizione due stalli riservati ,si trova regolarmente parcheggiata un’auto che non espone nessun contrassegno (mi è capitato più giorni di seguito dover andare in banca con mia figlia, senza poter trovare parcheggio nelle vicinanze) e anche nella vicina via S.Michele le strisce gialle sono spesso occupate da gente che non ne ha diritto! Per non parlare, clamoroso, dello stallo situato in piazza Marconi regolarmente occupato da un motorino, mattina e pomeriggio, per evitare che qualcuno parcheggi! Nessuno controlla, nessuno denuncia!









